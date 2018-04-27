Внедорожник Land Rover стоимостью 4,5 млн руб. украли у мужчины на западе Москвы 

В столичном районе Тропарево-Никулино у мужчины похитили автомобиль стоимостью 4,5 млн руб., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД.
Вечером 26 апреля в полицию с заявлением о краже машины обратился гражданин 1983 г. рождения. «Оперативники установили, что неизвестный на ул. Мичуринский Проспект, Олимпийская Деревня, похитил принадлежащий заявителю автомобиль Land Rover и скрылся. Материальный ущерб составил около 4,5 млн руб.», — сказали в ведомстве.
По данному факту возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется розыск преступника и похищенного внедорожника.