В Чановском районе НСО наказали чиновника за мошенничество

Чановский районный суд вынес приговор по уголовному делу заместителя главы Чановского района Новосибирской области 57-летней чиновницы. Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере).

В 2010 году чиновница предоставила в администрацию Чановского района заявление о включении ее в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года», утвержденной постановлением Правительства РФ от 03.12.2002 № 858.

Однако оснований на это не было. Поэтому к заявлению дама приложила копии паспортов членов своей семьи с отметкой о регистрации по месту жительства в Чановском районе (которые на тот момент жили в Новосибирске ), а также другие документы, выданные администрацией р.п. Чаны.

Потом администрация Чановского района сформирован список граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия, куда также была включена чиновница. Его направили в Министерство сельского хозяйства Новосибирской области. А уже в 2013 году дама незаконно получила выплату — 1 257 000 руб.

Суд приговорил мошенницу к 3 годам лишения свободы (условно с испытательным сроком на 4 года и штрафом в размере 100 000 рублей). А еще обязал возвратить Министерству сельского хозяйства Новосибирской области сумму причиненного вреда, сообщает пресс-служба Прокуратуры Новосибирской области.