Ещё
В Серове осудили мошенников, наживавшихся на стариках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Серове осудили мошенников, наживавшихся на стариках 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Серове вынесли приговор двоим мужчинам Александру Абрамову и Александру Голицину, которые признаны виновными по статье 159 УК РФ — мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.
Судом установлено, что Абрамов звонил пожилым жителям Серова и говорил, что является их родственником, после чего говорил, что ему срочно нужны деньги на лечение, оплату штрафов, ремонт автомобиля и другие нужны. На все это он просил от 10 до 49 тысяч рублей, после чего говорил, что отправит своего друга забрать деньги. На самом деле он забирал деньги сам или присылал своего знакомого, который даже не знал, что помогает совершать преступления.
Таким образом Абрамов совершил шесть преступлений, Голицин участвовал в одном из них. Доверчивые пенсионеры лишились в общей сумме 147 тысяч рублей. Суд признал Абрамова виновным и назначил ему 3 года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии строгого режима. Голицину назначили 400 часов обязательных работ. Также суд удовлетворил исковые заявления потерпевших и обязал выплатить им причиненный ущерб.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Силовики арестовали главного экономиста банковского надзора ЦБ России Семье беглого российского бизнесмена отменили жесткий приговор в Гватемале Начальница тюменской налоговой отправлена под домашний арест
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Майские законы отразятся на зарплатах россиян86
Россияне закупились подделками27
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1794
Морской авиации России предрекли смерть412
Бузова опешила от хамства Распутиной63
Видео
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:43
«Кровавая Джина» возглавила ЦРУ
В мире Другое
02:45
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях
Политика
00:59
Бузова опешила от хамства Распутиной
Шоу-бизнес
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение