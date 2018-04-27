В Серове осудили мошенников, наживавшихся на стариках

Серове вынесли приговор двоим мужчинам Александру Абрамову и Александру Голицину, которые признаны виновными по статье 159 УК РФ — мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Судом установлено, что Абрамов звонил пожилым жителям Серова и говорил, что является их родственником, после чего говорил, что ему срочно нужны деньги на лечение, оплату штрафов, ремонт автомобиля и другие нужны. На все это он просил от 10 до 49 тысяч рублей, после чего говорил, что отправит своего друга забрать деньги. На самом деле он забирал деньги сам или присылал своего знакомого, который даже не знал, что помогает совершать преступления.