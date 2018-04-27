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МВД пресекло незаконную добычу нефрита в Бурятии на 103 млн рублей
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МВД пресекло незаконную добычу нефрита в Бурятии на 103 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли незаконную добычу нефрита в Окинском районе Республики Бурятия, изъято 112 тонн минерала. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"При проведении обысков обнаружен и изъят незаконно добытый минерал в количестве 112 тонн стоимостью более 103 миллионов рублей", — сообщила Волк.
По данным полиции, незаконную добычу нефрита организовал 68-летний руководитель одного из крупнейших коммерческих предприятий региона, не имея лицензии на разработку карьера. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство"). Санкция данной статьи предусматривает штраф от 100 до 500 тысяч рублей, а также лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до 80 тысяч рублей.
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