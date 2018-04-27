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ФСИН: выйти на свободу из колоний для пожизненно осужденных в РФ смогли пять человек
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ФСИН: выйти на свободу из колоний для пожизненно осужденных в РФ смогли пять человек 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Лишь пять человек, отбывавших пожизненное заключение в России, смогли выйти на свободу. Об этом сообщил в интервью ТАСС начальник Управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН России генерал-майор Игорь Вединяпин. При этом основанием для их освобождения стали пересмотры приговоров после гуманизации уголовных наказаний.
"За время существования исправительных колоний для осужденных к пожизненному лишению свободы было освобождено пять осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования была заменена пожизненным лишением свободы", — сообщил он.
"Все эти лица при пересмотре приговоров в соответствии с современным уголовным законом и переквалификацией уголовных статей, предусмотренных Уголовным кодексом РСФСР, получили определенные сроки лишения свободы (вместо пожизненных — прим. ТАСС) и освободились в связи с отбытием ими срока наказания", — пояснил он.
Пожизненное лишение свободы стало применяться в России 25 лет назад. В настоящее время его отбывают 2 тыс. 10 человек.
По данным Судебного департамента при Верховном суде, за последний 21 год в России к пожизненному лишению свободы были осуждены 1530 человек. Ежегодно это наказание получают порядка 60-70 человек. Пиковым стал 2001 год, когда пожизненное лишение свободы назначили 128 подсудимым.
Пожизненное лишение свободы стало самым суровым наказанием после прекращения применения в России смертной казни. Смертная казнь перестала применяться после присоединения в 1997 году к европейской Конвенции о защите прав и основных свобод. Но они продолжали выноситься еще три года без осуществления приговора с заменой в порядке помилования на пожизненное заключение или длительные сроки. В 1997 году было вынесено 106 таких приговоров, в 1998 году — 116, в 1999 году (в феврале 1999 года КС признал неконституционным вынесение смертных приговоров до введения во всех регионах суда присяжных) — 18.
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