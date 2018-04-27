Красноярцу грозит два года тюрьмы за ложный донос об угоне авто

Полиция Красноярска направила на рассмотрение в суд дело о ложном доносе. На скамье подсудимых окажется 37‐летний местный житель. Об этом сообщили в краевом ГУ МВД России.

Обвиняемый заявил в дежурную часть об угоне машины с парковки его дома. Toyota Land Cruiser 100 принадлежала его другу. Сам мужчина работал автомехаником и брал авто на починку. Позже выяснилось, что информация не соответствует действительности. На деле мужчина просто не захотел возвращать внедорожник хозяину и спрятал его в своем гараже.

Мужчина придумал факт угона, чтобы не отдавать своему знакомому автомобиль. Его приятель передал автомобиль для проведения ремонтных работ. После того, как транспортное средство было отреставрировано, мужчина решил оставить себе автомобиль для личного пользования, спрятать его в гараже и заявить о краже в полицию

Иномарку уже вернули законному владельцу, уголовное дело возбуждено по статье «Заведомо ложный донос».