Тело умершей три месяца назад женщины извлекли из Москвы-реки на Гончарной набережной

«Утром 26 апреля в службу «02» обратились граждане, увидевшие труп в Москве-реке в районе Гончарной набережной. Из воды было извлечено тело неизвестной женщины средних лет без внешних признаков насильственной смерти», — сказал собеседник агенства, уточнив, что смерть неизвестной наступила более трех месяцев назад.

Тело доставили в морг для установления причины смерти. По данному факту следователи проводят проверку.