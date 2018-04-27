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Тело умершей три месяца назад женщины извлекли из Москвы-реки на Гончарной набережной
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Тело умершей три месяца назад женщины извлекли из Москвы-реки на Гончарной набережной 

Агентство «Москва» 48 минут назад
Тело неизвестной женщины обнаружили в Москве-реке в Таганском районе, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Утром 26 апреля в службу «02» обратились граждане, увидевшие труп в Москве-реке в районе Гончарной набережной. Из воды было извлечено тело неизвестной женщины средних лет без внешних признаков насильственной смерти», — сказал собеседник агенства, уточнив, что смерть неизвестной наступила более трех месяцев назад.
Тело доставили в морг для установления причины смерти. По данному факту следователи проводят проверку.
Факт обнаружения трупа подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Агентство «Москва»: последние новости
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