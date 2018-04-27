Пожилого югорчанина ждет суд за двойное убийство

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 62-летнего жителя Сургутского района. Его обвиняют в двойном убийстве, покушении на убийство четырех человек, а также незаконном хранении огнестрельного оружия. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение. В ближайшее время материалы будут направлены в суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР

Преступление было совершено 11 марта 2017 года в СОТ «Вихрь». По данным следствия, дачник ворвался в дом соседа, с которым не ладил, и застрелил его из обреза. В это время на территорию садового товарищества заехал снегоход с семейной парой и малолетним ребенком. Чтобы не подпустить невольных свидетелей к месту преступления, обвиняемый открыл огонь. Пуля попала в 29-летнюю женщину. Она скончалась на месте.

Супруг женщины смог выбить ружье из рук пенсионера. Затем он связал злоумышленника и позвонил в полицию.

Экспертиза признала пенсионера вменяемым.