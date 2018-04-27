В Тольятти сотрудники полиции выявили факт легализации более ста миллионов рублей

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Тольятти установили, что руководитель одной из коммерческих организаций города причастен к легализации денежных средств в особо крупном размере. В рамках предварительного расследования полицейские выяснили, что подозреваемый с июня 2016 по май 2017 года, являясь соучредителем строительной компании, путем совершения мошеннических действий перевел на счета подконтрольной организации денежные средства.

По предварительной информации, с целью придания правомерного вида владению и пользованию деньгами злоумышленник переводил их на другие счета и в последующем обналичивал. Таким образом подозреваемый легализовал денежные средства на общую сумму более 119 миллионов рублей.