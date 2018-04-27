Полиция Тольятти задержала обнальщика, «отмывшего» 119 млн рублей 

В рамках предварительного расследования полицейские выяснили, что подозреваемый с июня 2016 по май 2017 г., являясь соучредителем строительной компании, путем совершения мошеннических действий перевел на счета подконтрольной организации денежные средства. По предварительной информации, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и деньгами, злоумышленник переводил деньги на другие счета и в последующем их обналичивал. Таким образом, подозреваемый легализовал более 119 млн рублей.
В настоящее время следователями УМВД России по г. Тольятти в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до семи лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.