Полиция Тольятти задержала обнальщика, «отмывшего» 119 млн рублей

В рамках предварительного расследования полицейские выяснили, что подозреваемый с июня 2016 по май 2017 г., являясь соучредителем строительной компании, путем совершения мошеннических действий перевел на счета подконтрольной организации денежные средства. По предварительной информации, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и деньгами, злоумышленник переводил деньги на другие счета и в последующем их обналичивал. Таким образом, подозреваемый легализовал более 119 млн рублей.