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Полиция Тольятти задержала обнальщика, «отмывшего» 119 млн рублей
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Полиция Тольятти задержала обнальщика, «отмывшего» 119 млн рублей 

Волга Ньюс 1 час назад
В рамках предварительного расследования полицейские выяснили, что подозреваемый с июня 2016 по май 2017 г., являясь соучредителем строительной компании, путем совершения мошеннических действий перевел на счета подконтрольной организации денежные средства. По предварительной информации, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и деньгами, злоумышленник переводил деньги на другие счета и в последующем их обналичивал. Таким образом, подозреваемый легализовал более 119 млн рублей.
В настоящее время следователями УМВД России по г. Тольятти в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до семи лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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