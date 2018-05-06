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В Москве задержан подозреваемый в страховом мошенничестве
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В Москве задержан подозреваемый в страховом мошенничестве 

Банки.ру 1 час назад
В Москве задержан подозреваемый в мошенничестве в сфере автострахования, сообщили в пресс-службе столичной полиции.
«В ОМВД России по Пресненскому району поступил материал проверки по факту мошенничества. Установлено, что между страховой компанией и владельцем автомобиля «Субару» был заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности. Через некоторое время мужчина обратился в страховую компанию с заявлением о возмещении ущерба в связи с произошедшим ДТП и получил выплату в размере 147 тысяч рублей», — говорится в релизе.
В ходе экспертизы было установлено, что автомобиль получил повреждения не при заявленных обстоятельствах. Позже правоохранители задержали подозреваемого.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере страхования». В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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