В Москве задержан подозреваемый в страховом мошенничестве

Москве задержан подозреваемый в мошенничестве в сфере автострахования, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

«В ОМВД России по Пресненскому району поступил материал проверки по факту мошенничества. Установлено, что между страховой компанией и владельцем автомобиля «Субару» был заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности. Через некоторое время мужчина обратился в страховую компанию с заявлением о возмещении ущерба в связи с произошедшим ДТП и получил выплату в размере 147 тысяч рублей», — говорится в релизе.

В ходе экспертизы было установлено, что автомобиль получил повреждения не при заявленных обстоятельствах. Позже правоохранители задержали подозреваемого.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере страхования». В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.