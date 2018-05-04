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Томские полицейские установили подозреваемого в хищении более 300 тысяч рублей
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Томские полицейские установили подозреваемого в хищении более 300 тысяч рублей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 41 минуту назад
Фото: Покровское-Стрешнево
В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району города Томска поступило сообщение от местного жителя о краже денежных средств.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции удалось установить подозреваемого. Им оказался знакомый потерпевшего, ранее судимый томич, 1985 года рождения.
По данным следствия, подозреваемый, находясь в квартире и зная где находятся деньги, похитил у потерпевшего 340 тысяч рублей. Похищенные денежные средства мужчина потратил на развлечения, приобретение бытовой техники и ювелирных украшений.
В настоящее время сотрудниками полиции изъята часть имущества, приобретенная подозреваемым на похищенные деньги.
Сотрудниками следственного подразделения ОМВД России по Ленинискому району городу Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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