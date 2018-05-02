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Бывшего менеджера супермаркета задержали за присвоение продукции в Москве
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Бывшего менеджера супермаркета задержали за присвоение продукции в Москве 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северное Медведково задержали бывшего менеджера одного из столичных супермаркетов по подозрению в присвоении продукции, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.
В территориальный отдел полиции поступило сообщение от представителя одного из супермаркетов столицы. Как сообщил мужчина, в ходе ревизии выявлен недостаток алкогольных напитков и другой продукции на сумму около 370 тысяч рублей.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 24-летняя жительница столицы. Как установлено, подозреваемая, работавшая в данной организации менеджером, пользуясь служебным положением, в течение нескольких дней предоставляла товар в другой продуктовый магазин для дальнейшей реализации», — говорится в сообщении.
После продажи товара женщина присваивала денежные средства и распоряжалась ими по своему усмотрению.
по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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