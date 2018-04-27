В отношении руководства Хинганского заповедника возбуждено уголовное дело из-за пожаров

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 апреля. / ТАСС /. Уголовное дело по статье «Халатность» возбуждено в отношении должностных лиц дирекции государственного природного заповедника «Хинганский» в Амурской области в связи с бушующими пожарами на его территории. Об этом в пятницу ТАСС сказал Благовещенский межрайонный природоохранный прокурор Олег Зюбин.

"27 апреля 2018 года в отношении должностных лиц Хинганского заповедника возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Расследование дела будет осуществляться Бурейским межрайонным следственным отделом следственного управления следственного комитета РФ по Амурской области. Срок расследования два месяца с возможностью продления", — сказал ТАСС Зюбин.

По информации старшего помощника прокурора Амурской области Валентина Бурсянина, с начала пожароопасного периода на территории Хинганского заповедника произошло пять пожаров.

"На сегодня в рамках надзора за учреждениями лесного хозяйства применяются меры по крупным пожарам в нескольких районах области. Проверка деятельности лесхозов и координация сил штабов оперативного тушения пожаров показывает, что должностные лица в условиях ЧС не привлекают имеющиеся силы в районе", — добавил он.

По данным прокуратуры Амурской области, с начала пожароопасного периода в регионе зарегистрировано 264 природных пожара на площади более 398 тыс. га. Для сравнения, за аналогичный период 2017 года, площадь пожаров составляла 20 тыс. га. В связи с пожароопасной обстановкой с 26 апреля на территории Приамурья введен режим чрезвычайной ситуации.