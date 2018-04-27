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Задержан подозреваемый в совершении разбойного нападения на салон сотовой связи
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Задержан подозреваемый в совершении разбойного нападения на салон сотовой связи 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
В подозрении в совершении разбойного нападения задержан ранее судимый 29-летний житель Подмосковья.
«Установлено, что злоумышленник ворвался в помещение офиса одной из сотовых компаний, расположенной на Пушкинском шоссе, угрожая сотруднику фирмы шприцем с якобы ВИЧ-инфицированной кровью, похитил два мобильных телефона и денежные средства из кассы», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Подозреваемый был установлен после изучения записей с камер видеонаблюдения. В ходе личного досмотра было изъято похищенное имущество, а также шприц, который направили на экспертизу. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение.
Задержанный помещён под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой», максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.
В настоящее время правоохранителями проводятся мероприятия по установлению причастности мужчины к совершению аналогичных правонарушений на территории Московской области.
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