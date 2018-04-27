Четыре ювелирных салона на троих: в Подмосковье задержали вооруженных налетчиков

По меньшей мере четыре разбойных нападения на ювелирные салоны совершили трое вооруженных налетчиков, которых задержали в Подмосковье , сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк . Камера наблюдения зафиксировала последнюю вылазку злоумышленников.

Целью грабителей в черных масках с пистолетами в руках стал ювелирный магазин в Наро-Фоминске , куда они ворвались вечером, уложили скучавшего охранника на пол, после чего разбили витрины и унесли украшений более чем на 2,3 миллиона рублей.

Под подозрение попали 37-летний житель Подмосковья и двое уроженцев Средней Азии 23 и 30 лет от роду. Во время обысков в их квартирах были найдены пневматические пистолеты и часть похищенных украшений.

Своей вины злоумышленники не признали, меж тем следователи уже установили их причастность к еще трем вооруженным налетам на ювелирные салоны в Подмосковье, Ярославской и Владимирской областях.