Кабмин внес в Думу проект закона, уточняющий порядок отмены прекращения уголовного дела

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении проекта закона, предполагающего установить срок, в течение которого прокурор или руководитель следственного органа вправе отменить постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования. Соответствующий документ опубликован в пятницу на сайте правительства.

"Законопроектом предлагается установить годичный срок, в течение которого прокурор или руководитель следственного органа вправе отменить постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования. По истечении одного года такая отмена допускается только на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном УПК", — говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, предусматривается регламентация судебного порядка получения прокурором или руководителем следственного органа разрешения на отмену постановления о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования.

Отмечается, что принятие и реализация законопроекта позволят гарантировать эффективную государственную, в том числе судебную, защиту от незаконного и необоснованного возобновления уголовного преследования.