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Кабмин внес в Думу проект закона, уточняющий порядок отмены прекращения уголовного дела
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Кабмин внес в Думу проект закона, уточняющий порядок отмены прекращения уголовного дела 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении проекта закона, предполагающего установить срок, в течение которого прокурор или руководитель следственного органа вправе отменить постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования. Соответствующий документ опубликован в пятницу на сайте правительства.
"Законопроектом предлагается установить годичный срок, в течение которого прокурор или руководитель следственного органа вправе отменить постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования. По истечении одного года такая отмена допускается только на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном УПК", — говорится в пояснительной записке к документу.
Кроме того, предусматривается регламентация судебного порядка получения прокурором или руководителем следственного органа разрешения на отмену постановления о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования.
Отмечается, что принятие и реализация законопроекта позволят гарантировать эффективную государственную, в том числе судебную, защиту от незаконного и необоснованного возобновления уголовного преследования.
Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 19 апреля 2018 года.
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