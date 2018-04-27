Житель Самары подозревается в причастности к сбыту наркотиков на территории областного центра

Сотрудникам полиции ОМВД России по Ставропольскому району поступила информация, что житель города Самары 1985 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

Полицейские выяснили, что предполагаемый злоумышленник планирует поездку в Тольятти . На трассе его автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС совместно с оперативниками для проверки документов. При досмотре водителя и транспортного средства полицейские изъяли шесть свёртков с амфетамином общей массой около 190 граммов и четыре свертка с мефедроном массой более 130 граммов.

В дальнейшем полицейские установили причастность задержанного к сбыту амфетамина бесконтактным способом через тайниковые закладки на территории Самары. Оперативно-следственной группой были обнаружены закладки с психотропным веществом

При обыске на съемной квартире подозреваемого в Самаре полицейские изъяли амфетамин, мефедрон и МДМА, а также стаканы, весы, чайную ложку, липкую ленту и другие предметы, используемые для фасовки наркотических веществ.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 пункта «г» части 4, 4.3. статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкцией данной части статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.