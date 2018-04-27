Сотрудниками МВД России пресечена незаконная деятельность по добыче нефрита на сумму более 103 миллионов рублей

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК МВД по Республике Бурятия пресечена незаконная добыча нефрита на территории Окинского района По имеющейся у оперативников информации, противоправную деятельность организовал 68-летний руководитель одного из крупнейших коммерческих предприятий региона, не имея лицензии на разработку карьера. Следственным управлением МВД по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „б“ части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации При проведении обысков обнаружен и изъят незаконно добытый минерал в количестве 112 тонн, стоимостью более 103 миллионов рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк