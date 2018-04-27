Экс-директора осудят за 21 тысячу рублей

Фото с ресурса proverk.ru Бывшего директора-женщину обвиняют в хищении средств из коррекционной школы. Преступление совершали в школе-интернате города Вязники.

Следствие установило, что обвиняемая с февраля 2014 года возглавила образовательное учреждения. Должность директора женщина получила, имея солидный опыт и знания по профессии. Однако в июне 2017 года обвиняемая на покупку инвентаря для воспитанников и работников получила 154 тысячи рублей из бюджета.

Товар она всё же купила, но по льготной цене у местного предпринимателя. Разницу, которая составила 21 тысячу рублей, директор присвоила себе. При этом в бухгалтерию женщина представила несколько фиктивных чеков.

Отметим, что с должности обвиняемую уволили в ноябре прошлого года после проверки регионального департамента образования. Только в ходе следствия женщина возместила ущерб.

Экс-директор школы-интернета, а ныне пенсионерка, полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.