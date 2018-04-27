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Пассажира поезда «Москва-Владивосток» обокрал сосед по купе
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Пассажира поезда «Москва-Владивосток» обокрал сосед по купе 

Primpress 28 минут назад
Фото: Primpress
На станции Уссурийск в отдел полиции обратился пассажир поезда «Москва-Владивосток» и сообщил о пропаже личных документов и денег, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по ДФО.
Потерпевший рассказал, что пропали барсетка с документами и куртка с портмоне, в котором находились деньги и кредитки. Перед тем, как лечь спать, мужчина убрал вещи на верхнюю полку в купе, но когда собрался выходить на станции Владивосток, не обнаружил вещей на месте.
По горячим следам транспортными полицейскими был задержан 31-летний житель из Амурской области. Оказалось, что он был судим ранее за различные преступления, в том числе и за кражу.
Выкрав чужие вещи, преступник сошел на станции Уссурийск. Пройдя в сторону жилых домов от вокзала, он вытащил из портмоне деньги, а все остальное выкинул. Ущерб от кражи составил восемь тысяч рублей. Сейчас расследование уголовного дела завершено, в скором времени его будет рассматривать суд.
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