Ещё
Салехарец два года скрывал смерть матери, чтобы получать ее пенсию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Салехарец два года скрывал смерть матери, чтобы получать ее пенсию 

Красный Север 26 минут назад
Фото: Красный Север
Бывший житель Салехарда почти два года получал пенсию за умершую мать. Сейчас мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Полицейским окружной столицы стало известно об афере от экс-супруги обвиняемого, именно она «сдала» предприимчивого гражданина, который успел присвоить более 300 тысяч пенсионных рублей, рассказали в пресс-службе УМВД региона.
Выяснилось, что 52-летний мужчина с 2012 года по 2013 год проживал со своей престарелой матерью в Астраханской области. После того как она скончалась, ее сын решил не сообщать о смерти матери в органы ЗАГС, чтобы получать ее пенсию, которую ей начисляли в салехардском управлении Пенсионного фонда. Так, в период с 1 октября 2013 года по 19 июля 2015 года мужчина присвоил все деньги, начисленные на пенсионную карту умершей матери.
Недавно состоялся суд, приговор мошеннику — лишение свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.
Красный Север: последние новости
На Ямале у браконьеров забрали «Ленд Крузер» В Тарко-Сале возбудили уголовного дело на 19-летнего ночного стрелка Самый везучий зэк России, отсидевший 25 лет в Харпе, вновь отправился на нары
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1611
Госдеп составил список послушных стран210
В США предрекли смерть морской авиации России271
Бузова опешила от хамства Распутиной36
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство97
Видео
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение