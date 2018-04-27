Салехарец два года скрывал смерть матери, чтобы получать ее пенсию

Бывший житель Салехарда почти два года получал пенсию за умершую мать. Сейчас мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Полицейским окружной столицы стало известно об афере от экс-супруги обвиняемого, именно она «сдала» предприимчивого гражданина, который успел присвоить более 300 тысяч пенсионных рублей, рассказали в пресс-службе УМВД региона. Выяснилось, что 52-летний мужчина с 2012 года по 2013 год проживал со своей престарелой матерью в Астраханской области . После того как она скончалась, ее сын решил не сообщать о смерти матери в органы ЗАГС, чтобы получать ее пенсию, которую ей начисляли в салехардском управлении Пенсионного фонда . Так, в период с 1 октября 2013 года по 19 июля 2015 года мужчина присвоил все деньги, начисленные на пенсионную карту умершей матери. Недавно состоялся суд, приговор мошеннику — лишение свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.