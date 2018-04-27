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В Иркутске осудили гражданина Таджикистана за убийство курсанта МВД
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В Иркутске осудили гражданина Таджикистана за убийство курсанта МВД 

АиФ Иркутск 30 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
В Иркутске вынесен приговор 23-летнему гражданину Таджикистана, которого обвинили в убийстве курсанта института МВД в июне 2016 года.
Подсудимый хотел получить деньги от позже убитого курсанта. Для этого он договорился со своим соотечественником, придумав несуществующий долг. Курсанта они заманили в район остановки общественного транспорта «6 поселок ГЭС». Там молодые люди начали угрожать ему ножами, требуя вернуть несуществующий долг. Курсант начал оказывать сопротивление, после чего угрожавшие рассвирепели и нанесли ему 14 ножевых ранений. Молодой человек скончался.
Один из фигурантов дела объявлен в международный розыск. Второго удалось задержать, суд вынес обвинительный приговор — 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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