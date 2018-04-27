В Иркутске осудили гражданина Таджикистана за убийство курсанта МВД

Подсудимый хотел получить деньги от позже убитого курсанта. Для этого он договорился со своим соотечественником, придумав несуществующий долг. Курсанта они заманили в район остановки общественного транспорта «6 поселок ГЭС». Там молодые люди начали угрожать ему ножами, требуя вернуть несуществующий долг. Курсант начал оказывать сопротивление, после чего угрожавшие рассвирепели и нанесли ему 14 ножевых ранений. Молодой человек скончался.