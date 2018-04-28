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Грабитель и убийца осужден в Иркутске
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Грабитель и убийца осужден в Иркутске 

АиФ Иркутск 42 минуты назад
Фото: АиФ Иркутск
Иркутский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 19-летнего мужчины по факту убийства женщины с целью сокрытия разбойного нападения.
Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области, установлено, что в июле 2017 года подсудимый с целью кражи проник в дом в селе Зоны Аларского района, где в тот момент находилась потерпевшая и ее малолетняя дочь.
«Когда женщина обнаружила его в квартире с похищенным им имуществом, осужденный стал угрожать ей ножом, после чего покинул жилище, — уточняется в сообщении. — Понимая, что потерпевшая опознала его и может обратиться с заявлением в полицию, он вернулся в дом и в присутствии малолетней дочери нанес женщине удары ножом, от которых она скончалась».
Суд назначил мужчине наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Напомним, в Иркутске пройдет фестиваль «Открытая вода».
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