Грабитель и убийца осужден в Иркутске

Иркутский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 19-летнего мужчины по факту убийства женщины с целью сокрытия разбойного нападения.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области , установлено, что в июле 2017 года подсудимый с целью кражи проник в дом в селе Зоны Аларского района, где в тот момент находилась потерпевшая и ее малолетняя дочь.

«Когда женщина обнаружила его в квартире с похищенным им имуществом, осужденный стал угрожать ей ножом, после чего покинул жилище, — уточняется в сообщении. — Понимая, что потерпевшая опознала его и может обратиться с заявлением в полицию, он вернулся в дом и в присутствии малолетней дочери нанес женщине удары ножом, от которых она скончалась».

Суд назначил мужчине наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима