В Прикамье мужчина ранил 23-летнего гостя ножом 

В Чусовском районе раскрыто преступление, которое произошло днём 26 апреля в одном из домов деревни Валежная.
Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, неоднократно судимый 34-летний мужчина поссорился с 23-летним гостем из Перми. Перед этим мужчины вместе выпили. Во время ссоры хозяин схватил нож и накинулся на приятеля.
Потерпевшего увезли в больницу с проникающим ранением брюшной полости. Нападавшего задержали и поместили в изолятор временного содержания. Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».