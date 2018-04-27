В Прикамье мужчина ранил 23-летнего гостя ножом

В Чусовском районе раскрыто преступление, которое произошло днём 26 апреля в одном из домов деревни Валежная.

Потерпевшего увезли в больницу с проникающим ранением брюшной полости. Нападавшего задержали и поместили в изолятор временного содержания. Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».