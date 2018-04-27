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Желание устроить огненное шоу подтолкнуло мужчину сжечь чужую машину
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Желание устроить огненное шоу подтолкнуло мужчину сжечь чужую машину 

Карельские вести 52 минуты назад
Фото: Карельские вести
Инцидент произошел на одной из улиц Костомукши.
Около трех часов ночи 19 апреля произошло возгорание автомобиля ВАЗ-2109, который был припаркован на улице Горняков в Костомукше. Очевидец заметил, что «девятка» дымится, и вызвал пожарных. Огонь удалось вовремя затушить, но машина получила значительные повреждения. Автовладелец оценил ущерб в 27 тысяч рублей, сообщает пресс-центр МВД по Карелии.
Причиной возгорания стал поджог. Злоумышленник открыл крышку топливного бака, поместил шапку и поджег ее. Под подозрением оказался 32-летний местный житель. В беседе с полицией подозреваемый рассказал, что в вечер преступления был пьян и ему захотелось устроить огненное шоу. В прошлом фигурант уголовного дела уже привлекался к ответственности, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
По материалам: ptzgovorit.ru
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