Желание устроить огненное шоу подтолкнуло мужчину сжечь чужую машину

Инцидент произошел на одной из улиц Костомукши.

Около трех часов ночи 19 апреля произошло возгорание автомобиля ВАЗ-2109, который был припаркован на улице Горняков в Костомукше . Очевидец заметил, что «девятка» дымится, и вызвал пожарных. Огонь удалось вовремя затушить, но машина получила значительные повреждения. Автовладелец оценил ущерб в 27 тысяч рублей, сообщает пресс-центр МВД по Карелии

Причиной возгорания стал поджог. Злоумышленник открыл крышку топливного бака, поместил шапку и поджег ее. Под подозрением оказался 32-летний местный житель. В беседе с полицией подозреваемый рассказал, что в вечер преступления был пьян и ему захотелось устроить огненное шоу. В прошлом фигурант уголовного дела уже привлекался к ответственности, сейчас он находится под подпиской о невыезде.