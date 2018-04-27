В Приангарье за растрату денежных средств осужден бывший генеральный директор строительной организации

Иркутской области вынесен обвинительный приговор бывшему руководителю одной из крупнейших строительных фирм города Ангарска за растрату около 100 миллионов рублей, выделенных на строительство объекта по государственному контракту.

Расследованием уголовного дела занимались следователи Следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области. Как установлено в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, генеральный директор акционерного общества дал указания работникам расчетной группы перечислить поступившие в качестве аванса денежные средства на нужды самой фирмы.

В результате обязательства по государственному контракту выполнены не были, а заказавшему строительство объекта ведомству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму порядка 100 миллионов рублей.

В отношении подсудимого, которому следствием вменено совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (растрата), на днях приговором Ангарского городского суда назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет условно с испытательным сроком 4 года.