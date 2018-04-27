В Иркутской области за растрату денег по госконтракту осужден бывший глава компании 

ИРКУТСК, 27 апреля. /ТАСС/. Ангарский городской суд признал виновным в совершении растраты бывшего руководителя одной из крупнейших строительных фирм Ангарска, использовавшего на собственные нужды около 100 млн рублей, выделенных на строительства объекта по госконтракту, сообщила в пятницу пресс-служба регионального ГУ МВД.
"В отношении подсудимого, которому следствием вменено совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата), приговором Ангарского городского суда назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет условно с испытательным сроком четыре года", — говорится в сообщении.
Расследованием уголовного дела занимались следователи Главного следственного управления областного главка полиции. Им удалось установить, что генеральный директор акционерного общества дал указания работникам расчетной группы перечислить поступившие в качестве аванса по госконтракту денежные средства на нужды самой фирмы.
"В результате обязательства по государственному контракту выполнены не были, а заказавшему строительство объекта ведомству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму порядка 100 млн рублей", — отметили в полиции.