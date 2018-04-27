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19-летнего нижегородца судят за кражу дорогой шубы для жены
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19-летнего нижегородца судят за кражу дорогой шубы для жены 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Суд Автозаводского района приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 19-летнего нижегородца, который обвиняется в краже.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в прокуратуре Автозаводского района.
Как сообщалось ранее, происшествие случилось 11 февраля, в воскресенье, в точке общественного питания на Южном бульваре.
В этот день к правоохранителям Автозаводского района обратилась 28-летняя жительница областного центра, рассказавшая о пропаже принадлежащей из кафе ей шубы стоимостью 240 тысяч рублей. В ходе расследования полицейские установили, что к краже причастен ранее судимый молодой человек.
Юноша был задержан и добровольно выдал стражам порядка похищенное имущество. По словам злоумышленника, отдыхая в кафе со своей супругой, он не обнаружил принадлежащую ей куртку и взял с вешалки гардероба чужую одежду.
В ходе следствия была установлена непричастность девушки к краже шубы. С ее слов, она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и не поняла, что ей накинули на плечи, и в какой одежде она шла домой. Ее супруг подтвердил слова жены.
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