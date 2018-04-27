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Женщина украла три телефона и угнала машину у приятельницы в Приморье
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Женщина украла три телефона и угнала машину у приятельницы в Приморье 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Жительница города Дальнегорска обвиняется в совершении преступлений по ст. 158 УК РФ (Кража) и ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения/угон). Об этом сообщил сайт Прокуратуры Приморского края.
Угнать машину у подруги злоумышленница решилась, когда гостила у родных в селе Новосысоевка Яковлевского района. Женщина похитила три мобильных телефона и вытащила ключи от машины у приятельницы.
Покинув квартиру, злоумышленница села за руль чужой машины и поехала кататься
— пресс-служба ведомства.
Полицейские все же задержали угонщицу. Она созналась в содеянном и заявила ходатайство на рассмотрение дела в особом порядке.
Гособвинитель утвердил обвинительное заключение и направил дело в суд.
25 апреля в подмосковном Красногорске злоумышленники угнали иномарку стоимостью шесть миллионов рублей. Как сообщили в региональном МВД, правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП и опрашивают свидетелей.
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