Женщина украла три телефона и угнала машину у приятельницы в Приморье

Жительница города Дальнегорска обвиняется в совершении преступлений по ст. 158 УК РФ (Кража) и ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения/угон). Об этом сообщил сайт Прокуратуры Приморского края.

Угнать машину у подруги злоумышленница решилась, когда гостила у родных в селе Новосысоевка Яковлевского района. Женщина похитила три мобильных телефона и вытащила ключи от машины у приятельницы.

Покинув квартиру, злоумышленница села за руль чужой машины и поехала кататься

— пресс-служба ведомства.

Полицейские все же задержали угонщицу. Она созналась в содеянном и заявила ходатайство на рассмотрение дела в особом порядке.

Гособвинитель утвердил обвинительное заключение и направил дело в суд.