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Любовник из сети устроил казнь девушки у нее дома
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Случайный любовник из сети устроил казнь девушки у нее дома и попался 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В сети появилось видео, где девушка рассказывает о самом ужасном свидании: мужчина подсыпал ей наркотическое вещество, а затем планировал расчленить жертву в ее собственном доме. Ролик распространил пользователь Twitter под ником carapatonx.
В ролике жертва сама рассказывает о произошедшем. «Это, должно быть, самая страшная вещь на свете, мне становится физически плохо, когда я это слушаю! Все должны быть очень осторожны с теми, с кем встречаются!» — отметил автор твита.
В двухминутном видео девушка рассказывает о свидании с парнем, с которым она познакомилась через приложение Tinder. После ужина в ресторане девушка почувствовала недомогание и решила поехать домой. Однако в пути ей стало лучше, и она пригласила спутника на кофе к себе. Позднее ей снова стало хуже, и она попросила его уехать.
Жертва проснулась глубокой ночью от звуков передвигаемой мебели, ей удалось вызвать полицейских. Они выломали дверь и арестовали случайного любовника: выяснилось, что он подмешал ей наркотики в еду или напиток и выкрал ключи. Стражи порядка застали его за обустройством места для казни в гостиной: он обернул всю мебель пластиковыми пакетами и положил на пол пилу и молоток.
Свой рассказ девушка завершила отказом встречаться когда-либо впредь с мужчинами из сети. Видео посмотрело более трех с половиной миллионов человек. Большинство ужаснулись истории, однако некоторые стали подозревать, что она является выдумкой: их смутило отсутствие подробностей, а также то, что девушка скрывает свое лицо.
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