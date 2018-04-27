В Киренске полицейские ликвидировали наркопритон

Сотрудниками Межмуниципального отдела МВД

России «Киренский» установлен подозреваемый в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, заключающегося в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических

средств.

Как установили оперативники, 35-летний

местный житель с неустановленного времени до 15 марта этого года

предоставлял хозяйственную постройку (баню) своим знакомым и иным лицам с целью потребления ими наркотических средств.

В ходе осмотра сотрудники полиции изъяли предметы, используемые для изготовления и потребления наркотических средств.

25 апреля по результатам проведенной

проверки органом дознания возбуждено уголовное дело по признакам состава

преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса

Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное

наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.