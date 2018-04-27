В Киренске полицейские ликвидировали наркопритон 

Сотрудниками Межмуниципального отдела МВД
России «Киренский» установлен подозреваемый в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, заключающегося в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических
средств.
Как установили оперативники, 35-летний
местный житель с неустановленного времени до 15 марта этого года
предоставлял хозяйственную постройку (баню) своим знакомым и иным лицам с целью потребления ими наркотических средств.
В ходе осмотра сотрудники полиции изъяли предметы, используемые для изготовления и потребления наркотических средств.
25 апреля по результатам проведенной
проверки органом дознания возбуждено уголовное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса
Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.