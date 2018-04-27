Ещё
Руководство новосибирского предприятия похитило восемь миллионов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Руководство новосибирского предприятия похитило восемь миллионов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Под суд отправятся 60-летний гендиректор и 64–летний главный инженер одного из предприятий города, а также 35-летний директор другой компании. Они обвиняются в присвоении денег в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем, в составе организованной группы лиц.
Три года назад руководители предприятия заключили договор с компанией 35-летнего предпринимателя о ремонте четырех производственных установок на сумму более восьми миллионов рублей. Подельники договорились, что за 2,5 миллиона рублей мужчина имитирует ремонтные работы, а основную часть денег обналичит и разделит с инициаторами махинации. Как было выявлено преступление, неизвестно. На имущество обвиняемых был наложен арест, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.
Как писала «Русская планета», власти Чехии передали россиянина США с нарушениями закона. Ответственность за принятие данного решения лежит на министре юстиции страны Роберте Пеликане. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Семье беглого российского бизнесмена отменили жесткий приговор в Гватемале Силовики арестовали главного экономиста банковского надзора ЦБ России Начальница тюменской налоговой отправлена под домашний арест
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1615
Госдеп составил список послушных стран214
В США предрекли смерть морской авиации России274
Бузова опешила от хамства Распутиной36
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство97
Видео
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение