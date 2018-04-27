В Гватемале отменили приговор семье беглого бизнесмена из РФ

В Гватемале отменили приговор семье беглого бизнесмена из России

Конституционный суд (КС) Гватемалы отменил приговор и направил на новое рассмотрение дело россиян Битковых, попавших в тюрьму из-за поддельных документов, говорится в решении судебной инстанции.

Трое членов семьи Битковых — Игорь , его жена Ирина и дочь Анастасия — были задержаны в Гватемале в 2015 году за использование поддельных документов. В России экс-владелец Северо-Западной лесопромышленной компании Игорь Битков был заочно обвинен в преднамеренном банкротстве Неманского целлюлозно-бумажного комбината. Битковы были приговорены в Гватемале к длительным срокам заключения.

Конституционный суд Гватемалы пришел к выводу, что предъявление обвинений не было достаточно обосновано, поэтому приговор должен быть отменен, а дело направлено на новое рассмотрение для вынесения решения или отказа в начале нового процесса.