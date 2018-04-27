В Самаре на взятке попался руководитель одного из подразделений полиции

И.о. начальника отделения по выявлению и раскрытию преступлений по Октябрьскому и Железнодорожному районам отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции городского УВД может стать фигурантом уголовного дела по статье «Взятка».

Силовики выяснили, что мужчина с посредником незаконно получил 100 000 рублей от директора одной самарской компании. Полицейский проверял контору на предмет наличия нелицензионного программного обеспечения. Когда страж порядка обнаружил пиратские версии компьютерных программ, он изъял технику.

— Затем сообщил директору фирмы, что вынесет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, если коммерсант заплатит ему 100 000 рублей, —уточнил источник в силовых структурах 63-го региона.