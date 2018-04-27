В Новосибирске поймали распространителя наркотиков

Новосибирские полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков — ранее не судимого 33-летнего жителя Кировского района. Он подозревается в покушении на сбыт наркотических средств синтетического происхождения.

Мужчина покупал в интернете наркотические средства и забирал их в тайниках-закладках. Потом фасовал и сбывал запрещенные вещества через уже собственный интернет-магазин. Клиенты также забирали дозы наркотиков в тайниках-закладках. Полицейские задержали подозреваемого в момент сооружения им очередной закладки возле остановки общественного транспорта в Кировском районе, изъяв около 40 граммов наркотика, приготовленные для сбыта, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.

Полицейские обнаружили и изъяли свертки и полимерные пакетики с несколькими видами синтетических наркотиков, приготовленные для дальнейшего сбыта, а также сотовые телефоны и более сотни сим-карт, упаковочные материалы и электронные весы. Общая масса изъятых наркотических средств составила 228 граммов.