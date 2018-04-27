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В Новосибирске поймали распространителя наркотиков
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В Новосибирске поймали распространителя наркотиков 

АиФ-Новосибирск 49 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Новосибирские полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков — ранее не судимого 33-летнего жителя Кировского района. Он подозревается в покушении на сбыт наркотических средств синтетического происхождения.
Мужчина покупал в интернете наркотические средства и забирал их в тайниках-закладках. Потом фасовал и сбывал запрещенные вещества через уже собственный интернет-магазин. Клиенты также забирали дозы наркотиков в тайниках-закладках. Полицейские задержали подозреваемого в момент сооружения им очередной закладки возле остановки общественного транспорта в Кировском районе, изъяв около 40 граммов наркотика, приготовленные для сбыта, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
Полицейские обнаружили и изъяли свертки и полимерные пакетики с несколькими видами синтетических наркотиков, приготовленные для дальнейшего сбыта, а также сотовые телефоны и более сотни сим-карт, упаковочные материалы и электронные весы. Общая масса изъятых наркотических средств составила 228 граммов.
Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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