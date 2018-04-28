Ещё
В Кемерово задержали чиновника после гибели девочки из-за обрушения кровли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кемерово задержали чиновника после гибели девочки из-за обрушения кровли 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: Фото: CC0 / Public Domain
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Задержан замглавы Кемеровского муниципального района в связи с делом о гибели несовершеннолетней девочки в результате обрушения части заброшенного здания, сообщает СК в мессенджере «ТамТам».
Ранее сообщалось, что 26 апреля в поселке Благодатном Кемеровского района в заброшенном кирпичном строении произошло обрушение кровли, в результате которого погибла 13-летняя девочка, 14-летний подросток госпитализирован с травмами различной степени тяжести. По данному факту следственные органы СК РФ по Кемеровской области организовали доследственную проверку.
"По делу о гибели 13-летней девочки и травмировании её сверстника в результате обрушения кровли заброшенного здания в Кемеровской области задержан замглавы Кемеровского муниципального района", — говорится в сообщении.
Следователи установили, что местные жители обращались в администрацию с просьбой снести данное здание, однако никаких мер предпринято не было. Сейчас назначена строительно-техническая экспертиза, которая даст оценку состоянию здания и установит причину разрушения.
Сообщается, что в ближайшее время будет решён вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании меры пресечения.
РИА Новости: последние новости
В убийстве детей, найденных в Нижегородской области, призналась их мать Число жертв нападения на школьников в Китае выросло до девяти человек В СПЧ надеются на скорое рассмотрение дела "Седьмой студии"
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян329
Лавров сделал заявление года150
Российских моряков запугали украинскими пиратами156
Анонсировано повышение пенсионного возраста699
Известный режиссер разбился в ДТП22
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение