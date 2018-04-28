В Кемерово задержали чиновника после гибели девочки из-за обрушения кровли

МОСКВА , 28 апр — РИА Новости . Задержан замглавы Кемеровского муниципального района в связи с делом о гибели несовершеннолетней девочки в результате обрушения части заброшенного здания, сообщает СК в мессенджере «ТамТам».

Ранее сообщалось, что 26 апреля в поселке Благодатном Кемеровского района в заброшенном кирпичном строении произошло обрушение кровли, в результате которого погибла 13-летняя девочка, 14-летний подросток госпитализирован с травмами различной степени тяжести. По данному факту следственные органы СК РФ по Кемеровской области организовали доследственную проверку.

"По делу о гибели 13-летней девочки и травмировании её сверстника в результате обрушения кровли заброшенного здания в Кемеровской области задержан замглавы Кемеровского муниципального района", — говорится в сообщении.

Следователи установили, что местные жители обращались в администрацию с просьбой снести данное здание, однако никаких мер предпринято не было. Сейчас назначена строительно-техническая экспертиза, которая даст оценку состоянию здания и установит причину разрушения.

Сообщается, что в ближайшее время будет решён вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании меры пресечения.