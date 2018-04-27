В Ульяновске некто выбил дверь магазина ногой и унес алкоголя на 8 тысяч

Сообщение о краже алкоголя из супермаркета в Засвияжском районе Ульяновска поступило в полицию от его администратора ночью 25 апреля.

Где-то в полпервого ночи неизвестный выбил ногой нижнюю часть пластиковой двери запасного выхода. Проникнув в магазин, он вынес оттуда спиртные напитки на сумму около 8 тысяч рублей и прихватил с собой денежный ящик от кассового аппарата.

Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого — 24-летнего жителя Ульяновского района, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности и на момент поимки нигде не работавшего. Он пояснил, что на кражу со взломом пошел из-за желания продолжить выпивку при отсутствии денежных средств. Похищенное изъято, идет проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.