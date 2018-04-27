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Конституционный суд Перу освободил экс-президента Ольанту Умалу
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Конституционный суд Перу освободил экс-президента Ольанту Умалу 

Российская Газета 1 час назад
Конституционный суд Перу принял решение выпустить на свободу бывшего главу государства Ольянту Умалу и его супругу Надин Эредия. В июле прошлого года под давлением правоохранительных органов экс-президент был арестован и помещен в тюрьму на полтора года.
Эта мера носила превентивный характер, поскольку прокуратура, подозревавшая Умалу в коррупции, полагала, что, находясь на свободе, он может уничтожить улики, оказать давление на свидетелей или сбежать из страны.
Адвокаты бывшего президента неоднократно пытались обжаловать данную меру, апеллируя к нормам Конституции о презумпции невиновности.
Как отмечают местные эксперты, положительное для Умалы решение суда не затрагивает вопросы его виновности во вменяемых преступлениях. Вердикт Конституционного суда касается только лишь законности применения в отношении экс-президента меры в виде превентивного заключения под стражу. Таким образом, следствие в отношении супружеской пары будет продолжено.
Напомним, что Ольянта Умала подозревают в участии в коррупционных схемах, связанных с деятельностью крупного бразильского концерна Odebrecht в Перу. Экс-главе государства вменяют среди прочего использование служебного положения для незаконного получения денежных средств от Odebrecht для финансирования избирательных кампаний 2006 и 2011 годов.
За прошедшие с момента ареста 9 месяцев прокуратура так и не выдвинула против бывшего президента и его супруги официальных обвинений.
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