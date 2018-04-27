Конституционный суд Перу освободил экс-президента Ольанту Умалу

Конституционный суд Перу принял решение выпустить на свободу бывшего главу государства Ольянту Умалу и его супругу Надин Эредия. В июле прошлого года под давлением правоохранительных органов экс-президент был арестован и помещен в тюрьму на полтора года.

Эта мера носила превентивный характер, поскольку прокуратура , подозревавшая Умалу в коррупции, полагала, что, находясь на свободе, он может уничтожить улики, оказать давление на свидетелей или сбежать из страны.

Адвокаты бывшего президента неоднократно пытались обжаловать данную меру, апеллируя к нормам Конституции о презумпции невиновности.

Как отмечают местные эксперты, положительное для Умалы решение суда не затрагивает вопросы его виновности во вменяемых преступлениях. Вердикт Конституционного суда касается только лишь законности применения в отношении экс-президента меры в виде превентивного заключения под стражу. Таким образом, следствие в отношении супружеской пары будет продолжено.

Напомним, что Ольянта Умала подозревают в участии в коррупционных схемах, связанных с деятельностью крупного бразильского концерна Odebrecht в Перу. Экс-главе государства вменяют среди прочего использование служебного положения для незаконного получения денежных средств от Odebrecht для финансирования избирательных кампаний 2006 и 2011 годов.

За прошедшие с момента ареста 9 месяцев прокуратура так и не выдвинула против бывшего президента и его супруги официальных обвинений.