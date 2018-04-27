Иркутянка «заминировала» центр города и стала фигуранткой уголовного дела 

В Иркутск 48-летняя женщина-продавец одного из торговых центров Ленинского района позвонила в полицию и сообщила, что ее знакомый собирается совершить теракт в центре города.
Сотрудники МВД сразу же занялись проверкой сообщения и вскоре выяснили, что оно ложное. Женщина поругалась со своим сожителем и в отместку решила заявить на него в полицию.
Сотрудники дознания отдела полиции №8 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» возбудили против иркутянки уголовное дело по части 1 статьи 207 Уголовного Кодекса Российской Федерации (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).