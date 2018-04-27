Убийца тигра в Приморье хранил тушу животного в своем холодильнике

Приморском крае 42‐летний мужчина застрелил амурского тигра и хранил его тушу в морозильной камере у себя дома. Убийцу краснокнижного животного будут судить. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на МВД России по Приморскому краю.

Ущерб, причиненный государству, оценен в полтора миллиона рублей.

Следственной частью УМВД России по Приморскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в незаконной охоте на животное, занесенное в Красную книгу

Житель поселка Амгу в Тернейском районе застрелил тигра в лесу у села Малая Кема. Сотрудники угрозыска обнаружили в квартире злоумышленника останки животного и изъяли охотничье ружье.

Материалы уголовного дела по статье 258.1 Уголовного кодекса РФ направлены в суд.

25 апреля в Приморье суд признал виновными двух мужчин по статье 258.1 УК РФ. Один охотник осужден на один год четыре месяца лишения свободы условно, второй осужден на 10 месяцев исправительных работ. Ущерб, причиненный государству, превысил 1,8 млн рублей.