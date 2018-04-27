В Приморье уволили полицейского, купившего пять дорогих авто с целью перепродажи

"По представлению прокурора Приморского края сотрудник краевого аппарата МВД России уволен в связи с утратой доверия. Старший оперуполномоченный отделения по раскрытию имущественных преступлений ненасильственного характера отдела по раскрытию преступлений против собственности управления уголовного розыска не отразил информацию о поступлении более 8 млн рублей на открытый им счет в кредитной организации. Кроме этого, в период 2013-2017 оперуполномоченный приобрел в целях дальнейшей продажи пять дорогостоящих автомашин, тем самым нарушив установленный для государственных служащих запрет на осуществление предпринимательской деятельности", — отмечается в сообщении.