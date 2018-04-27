Ещё
В Приморье уволили полицейского, купившего пять дорогих авто с целью перепродажи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморье уволили полицейского, купившего пять дорогих авто с целью перепродажи 

ТАСС 42 минуты назад
ВЛАДИВОСТОК, 27 апреля. /ТАСС/. Сотрудник Управления МВД России по Приморскому краю был уволен после прокурорской проверки, выявившей, что он не задекларировал доход в 8 млн рублей и купил с целью перепродажи пять дорогих машин. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба региональной прокуратуры.
"По представлению прокурора Приморского края сотрудник краевого аппарата МВД России уволен в связи с утратой доверия. Старший оперуполномоченный отделения по раскрытию имущественных преступлений ненасильственного характера отдела по раскрытию преступлений против собственности управления уголовного розыска не отразил информацию о поступлении более 8 млн рублей на открытый им счет в кредитной организации. Кроме этого, в период 2013-2017 оперуполномоченный приобрел в целях дальнейшей продажи пять дорогостоящих автомашин, тем самым нарушив установленный для государственных служащих запрет на осуществление предпринимательской деятельности", — отмечается в сообщении.
"При этом сведения о доходах, полученных сотрудником внутренних дел от продажи указанных транспортных средств, были им существенно занижены", — добавили в прокуратуре.
ТАСС: последние новости
В Минске арестовали российского музыканта по подозрению в незаконном обороте наркотиков Суд отправил под домашний арест бывшего главу УМВД по Томской области Суд в Петербурге признал банкротом главу компании "Усть-Луга"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1427
Госдеп составил список послушных стран30
США отреагировали на встречу глав КНДР и Южной Кореи23
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство87
Джонсон просит НАТО «призвать Россию к ответу»15
Видео
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение