В Приморье уволили полицейского, купившего пять дорогих авто с целью перепродажи 

ВЛАДИВОСТОК, 27 апреля. /ТАСС/. Сотрудник Управления МВД России по Приморскому краю был уволен после прокурорской проверки, выявившей, что он не задекларировал доход в 8 млн рублей и купил с целью перепродажи пять дорогих машин. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба региональной прокуратуры.
"По представлению прокурора Приморского края сотрудник краевого аппарата МВД России уволен в связи с утратой доверия. Старший оперуполномоченный отделения по раскрытию имущественных преступлений ненасильственного характера отдела по раскрытию преступлений против собственности управления уголовного розыска не отразил информацию о поступлении более 8 млн рублей на открытый им счет в кредитной организации. Кроме этого, в период 2013-2017 оперуполномоченный приобрел в целях дальнейшей продажи пять дорогостоящих автомашин, тем самым нарушив установленный для государственных служащих запрет на осуществление предпринимательской деятельности", — отмечается в сообщении.
"При этом сведения о доходах, полученных сотрудником внутренних дел от продажи указанных транспортных средств, были им существенно занижены", — добавили в прокуратуре.