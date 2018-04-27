В ЕАО возбудили уголовное дело из-за палов пожара в поселке

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Следствие после прокурорской проверки возбудило уголовное дело по факту пожара в поселке Кирпичики в Еврейской автономной области , возникшего из-за пала травы. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Пал травы на этой неделе приблизился к домам поселка Кирпичики (в черте Биробиджана ) и перекинулся на строения.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ ("Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности")", — говорится в сообщении.

Пожар полностью уничтожил два жилых дома, как уточнили ТАСС в прокуратуре , без жилья осталось две семьи. Сгорело также около десяти хозяйственных построек, включая курятник. Ущерб оценивается почти в 3 млн рублей.

Прокурорская проверка продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц администрации Биробиджана.