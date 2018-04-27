Началось слушание по обжалованию приговора Никите Белых

Белых завели в зал суда, где он переговорил с адвокатом. Потом осужденного кировского губернатора завели обратно в конвойное помещение.

Чиновник выглядит довольно бодрым, но ходит, опираясь на трость и заметно прихрамывая.

Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых приговорили к восьми годам строго режима. Его признали виновным в получении взятки.

Белых находится в СИЗО с июня 2016 года и уже неоднократно жаловался на обострившиеся проблемы со здоровьем. Недавно бывшего чиновника госпитализировали.

После возвращения из больницы бывший глава региона оказался в камере без телевизора. От безысходности Белых начал читать книги, чтобы «утолить информационный голод».