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Началось слушание по обжалованию приговора Никите Белых
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Началось слушание по обжалованию приговора Никите Белых 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Экс‐губернатор Кировской области Никита Белых, который отбывает срок за взятки, прибыл в суд на слушание об обжаловании вынесенного приговора. Заседание началось в Московском городском суде, сообщил корреспондент «360».
Белых завели в зал суда, где он переговорил с адвокатом. Потом осужденного кировского губернатора завели обратно в конвойное помещение.
Источник фото: Канал 360tv
Чиновник выглядит довольно бодрым, но ходит, опираясь на трость и заметно прихрамывая.
Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых приговорили к восьми годам строго режима. Его признали виновным в получении взятки.
Белых находится в СИЗО с июня 2016 года и уже неоднократно жаловался на обострившиеся проблемы со здоровьем. Недавно бывшего чиновника госпитализировали.
После возвращения из больницы бывший глава региона оказался в камере без телевизора. От безысходности Белых начал читать книги, чтобы «утолить информационный голод».
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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