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Мосгорсуд проверит законность приговора бывшему губернатору Кировской области Никите Белых
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Мосгорсуд проверит законность приговора бывшему губернатору Кировской области Никите Белых
Эхо Москвы
2 часа назад
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Он
был осуждён на 8 лет за получение взятки. Приговор был вынесен 1 февраля.
Белых свою вину в ходе процесса не признал. Он говорил о провокации
правоохранительных органов
.
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