В Приморье перед судом предстанет убийца амурского тигра 

Следственной частью УМВД России по Приморскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в незаконной охоте на животное, занесенное в Красную книгу, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Согласно выводам специалистов, 42-летний житель поселка Амгу Тернейского района застрелил амурского тигра, находяясь в лесном массиве у села Малая Кема.
Сотрудники уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский» обнаружили в морозильной камере в квартире злоумышленника останки годовалого амурского тигра, что подтверждено заключением специалистов заповедника «Сихотэ-Алинский». Кроме того, изъято охотничье ружье 12 калибра.
Возбуждено уголовное дело.