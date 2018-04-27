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В Приморье перед судом предстанет убийца амурского тигра
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В Приморье перед судом предстанет убийца амурского тигра 

Primpress 32 минуты назад
Фото: Primpress
Следственной частью УМВД России по Приморскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в незаконной охоте на животное, занесенное в Красную книгу, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Согласно выводам специалистов, 42-летний житель поселка Амгу Тернейского района застрелил амурского тигра, находяясь в лесном массиве у села Малая Кема.
Сотрудники уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский» обнаружили в морозильной камере в квартире злоумышленника останки годовалого амурского тигра, что подтверждено заключением специалистов заповедника «Сихотэ-Алинский». Кроме того, изъято охотничье ружье 12 калибра.
Возбуждено уголовное дело.
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