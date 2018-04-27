В Приморье перед судом предстанет убийца амурского тигра

Согласно выводам специалистов, 42-летний житель поселка Амгу Тернейского района застрелил амурского тигра, находяясь в лесном массиве у села Малая Кема.

Сотрудники уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский» обнаружили в морозильной камере в квартире злоумышленника останки годовалого амурского тигра, что подтверждено заключением специалистов заповедника «Сихотэ-Алинский». Кроме того, изъято охотничье ружье 12 калибра.

Возбуждено уголовное дело.