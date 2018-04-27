1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы признал Никиту Белых виновным в получении 400 тысяч евро в качестве взятки от немецкого бизнесмена Юрия Зудхаймера, назначив наказание в виде восьми лет колонии и штрафа на сумму около 48 млн рублей. Вместе с тем судья оправдал Белых по второму эпизоду, вменяемому ему следователями — правоохранители не доказали, что губернатор получил 200 тысяч евро от партнера Зудхаймера Альберта Ларицкого, ссылаясь в своем обвинении лишь на показания бывшего заместителя Белых Сергея Щерчкова. 8 февраля адвокат Никиты Белых Андрей Грохотов подал апелляционную жалобу на судебный вердикт. Ее рассмотрение намечено на 27 апреля в Мосгорсуде. Белых отрицает свою вину.
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Получили по заслугам
Подайте на музей
2 марта 2018 года был вынесен приговор бывшему главе республики Карелия и экс-руководителю музея «Кижи» Андрею Нелидову. Его отправили за взятки в колонию строгого режима сроком на восемь лет. Его советник Иван Романов, также фигурирующий в деле о взяточничестве, получил 21 год колонии — по совокупности с приговором за педофилию. Помимо лишения свободы, Андрею Нелидову назначили штраф в размере 27,5 млн рублей. Ивана Романова оштрафовали на 16,5 млн рублей. Романов и Нелидов своей вины не признали. Как установил суд, директор музея при содействии помощника получал взятки от предпринимателей, которым позволял торговать на территории учреждения. Плата за сезон составляла около одного миллиона рублей с каждого потерпевшего.
Полмиллиарда за покровительство
9 февраля 2018 года суд Южно-Сахалинска огласил приговор экс-главе Сахалинской области Александру Хорошавину, обвиненному в многочисленных взятках и отмывании денег. Судья полностью удовлетворила требования гособвинения, назначив бывшему губернатору штраф на сумму 500 млн рублей и приговорив его к 13 годам колонии строгого режима. Общая сумма взяток, получение которых вменили фигурантам «дела Хорошавина», по подсчетам следствия составила 522 млн рублей. Эти деньги члены правительства якобы получали от крупных предпринимателей, которым взамен создавали выгодные условия для их деятельности. Хорошавин заявил в суде о своей невиновности.
Земля за бесценок
20 октября 2017 года Центральный суд Новосибирска приговорил экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко к трем годам лишения свободы условно. Бывшему губернатору вменяется незаконная продажа земли в центре Новосибирска по заниженной цене. Ущерб от этой сделки, по оценке правоохранителей, составил порядка 18 млн рублей. В 2014 году Юрченко отправили в отставку в связи с утратой доверия. Он заявлял, что с приговором не согласен и выражал намерение обжаловать его, добиваясь оправдания. 1 марта 2018 года Новосибирский областной суд оставил без изменения обвинительный приговор экс-губернатору. Юрченко заявил, что будет обжаловать и это решение.
Миллионы в семью
Осенью 2015 года райсуд Брянска приговорил бывшего губернатора Брянской области Николая Денина к четырем годам тюрьмы и штрафу в 22 млн рублей. Ему вменили нарушение ст. 285 («Злоупотребление полномочиями») УК РФ. По данным правоохранителей, в 2011–2012 гг. бывший губернатор незаконно распорядился перечислить из регионального бюджета более 21,8 млн рублей для нужд подконтрольной его семье коммерческой организации — ОАО «Снежка». Во время следствия и суда Денин свою вину не признал. По его словам, 21,8 млн рублей были предназначены для ликвидации последствий взрыва на фабрике, что предотвратило экологическую катастрофу в Брянске и Брянском районе. 26 апреля 2018 года стало известно, что Николай Денин вышел из колонии на условиях условно-досрочного освобождения.
Участок за 40 миллионов
22 июля 2013 года экс-губернатор Тульской области Вячеслав Дудка был приговорен к девяти годам и шести месяцам колонии и штрафу в 900 тысяч рублей. Его обвиняли во взяточничестве. По данным следствия, Дудка и тогдашний директор областного департамента имущественных и земельных отношений получили взятку в 40 млн рублей за предоставление земельного участка для строительства гипермаркета. Дудка занимал пост губернатора Тульской области с 2005 по 2011 год. Он добровольно ушел в отставку после возбуждения дела о взятке, когда еще находился в статусе свидетеля.
Полностью оправдан
Губернатор Амурской области Леонид Коротков был отправлен в отставку указом президента России в связи с утратой доверия в мае 2007 года. Вскоре следствие предъявило ему обвинение по статье «превышение должностных полномочий», предусматривающей до семи лет лишения свободы. По версии следствия, в результате его действий в 2003—2006 годах на территории Амурской области был увеличен среднеотпускной тариф на электрическую и тепловую энергию для потребителей. Полученные средства были пущены на содержание футбольного клуба «Амур». 27 декабря 2010 года Благовещенский городской суд оправдал экс-губернатора. Дважды прокуратура пыталась обжаловать оправдательный приговор, но в феврале 2011 он вступил в законную силу.
Условные наказания
В сентябре 2007 года три года условного наказания получил губернатор Ненецкого автономного округа Алексей Баринов (возглавлял регион с 2005 по 2006 год). В мае 2006 года Генпрокуратура возбудила в отношении него уголовное дело. Баринову были предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий, нецелевом расходовании бюджетных средств и хищении имущества в крупном размере на посту гендиректора ОАО «Архангельскгеолдобыча» и главы округа. 24 мая 2006 года Баринова арестовали. 21 июля 2006 года президент РФ Владимир Путин отрешил его от должности в связи с утратой доверия. 6 сентября 2007 года экс-губернатор был признан виновным лишь по одному пункту обвинения — в присвоении квартиры в Архангельске, по остальным эпизодам — оправдан. Баринову дали три года условно.
В декабре 2004 года к трем годам условного наказания приговорили и предыдущего главу автономного округа Владимира Бутова, занимавшего должность руководителя региона в 1996—2005 годах. Его обвиняли в избиении в Санкт-Петербурге инспектора ГИБДД. Дело в отношении Бутова возбудили в апреле 2003 года, приговор суд вынес в декабре 2004 года. При этом глава округа ранее уже был фигурантом трех других уголовных дел. Дважды Бутова суд объявлял в федеральный розыск, однако оба раза это решение отменяла Генпрокуратура. К концу 2002 года все дела, возбужденные против Бутова, были прекращены Генеральной прокуратурой по различным обстоятельствам, сообщает ТАСС.
Помогла амнистия
22 сентября 2004 года к трем годам лишения свободы в колонии общего режима был приговорен Александр Прохоров, бывший губернатор Смоленской области в 1998—2002 годах. В октябре 2000 года глава региона стал фигурантом уголовного дела о нецелевом расходовании средств, выделенных на реконструкцию Старой Смоленской дороги (дело было возбуждено областной прокуратурой в мае 2000 года, изначально Прохоров проходил по нему как свидетель). В мае 2002 года, после того как Прохоров проиграл выборы главы администрации области, его уголовное дело затребовала к себе Генпрокуратура. 30 января 2003 года Прохорову предъявили обвинение в превышении полномочий, с экс-губернатора взяли подписку о невыезде. Суд признал его виновным и приговорен к лишению свободы, но освободил в зале суда по амнистии, объявленной к 55-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Шесть статей и 20 эпизодов
28 октября 1999 года семь лет лишения свободы в колонии общего режима получил бывший губернатор Вологодской области Николай Подгорнов. Он руководил областью с 1991 года. В феврале 1996 года в отношении губернатора возбудили уголовное дело по факту получения взятки. В ноябре 1996 года Подгорнова арестовали, ему предъявили обвинения во взяточничестве, хищениях, злоупотреблении служебным положением, присвоении авторских прав, уклонении от уплаты налогов — более 20 эпизодов по шести статьям Уголовного кодекса. 5 июня 2000 года он вышел на свободу по амнистии, объявленной Госдумой.
В ожидании вердикта
Взятки и патроны
В ожидании завершения следствия находится бывший губернатор Марий Эл Леонид Маркелов, которого подозревают в получении взятки и незаконном обороте оружия. Его арестовали в апреле 2017 года по делу о получении 235 млн рублей взятки от бизнесмена Николая Криваша. В декабре 2017 года Маркелову предъявили новое обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение и приобретение оружия). 4 апреля 2018 года Мосгорсуд продлил до 13 июля 2018 года арест бывшему главе региона, который не признает свою вину.
Губернаторская ОПГ В декабре 2017 года Замоскворецкий суд Москвы начал рассмотрение по существу уголовного дела экс-главы Республики Коми Вячеслава Гайзера. Экс-губернатора и еще 13 человек обвинили в создании и участии в преступном сообществе, получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Гайзер заявил в суде о своей невиновности. Вину также не признали его подельники — бывшие первый замглавы Коми Алексей Чернов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, начальник управления информации администрации главы Коми Павел Марущак, гендиректор ОАО «Фонд инвестиционного развития Республики Коми» Игорь Кудинов.
По «делу Гайзера» проходит и предыдущий глава Коми Владимир Торлопов. 6 октября 2016 года ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения и легализации денежных средств. Торлопов признал свою вину, он находится под домашним арестом.
Нажился на строителях
4 апреля 2017 года был задержан глава Удмуртии Александр Соловьев. По версии следствия, в 2014—2016 годах он получил от представителей строительных организаций 139 млн рублей взяток, а также долю в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей. Взамен Соловьев обещал оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов и выделение необходимых лицензий. Вину Соловьев признал и стал сотрудничать со следствием. Находится под домашним арестом.
Сбежал от правосудия
В марте 2017 года глава Челябинской области Михаил Юревич был обвинен в получении взяток на сумму в 26 млн рублей, а также в подстрекательстве к клевете. Деньги, по версии следствия, Юревич получил от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за покровительство и продвижение по службе. В настоящий момент экс-губернатор находится за границей и объявлен в международный розыск. Ранее суд заочно арестовал его.