В Москве задержаны четыре участника «спящей ячейки» ИГИЛ 

Сегодня, 27 апреля, ФСБ смогли задержать четверых участников ячейки «Исламского государства» [запрещена в РФ], которые планировали проведение ряда терактов.
«Федеральной службой безопасности РФ пресечена деятельность четырех членов так называемой спящей ячейки международной террористической организации «Исламское государство»», — приводит ТАСС цитату представителя Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Члены террористической группировки были задержаны ФСБ в Москве. По имеющейся информации, прибывшие из Нового Уренгоя террористы планировали ряд громких терактов в столичном регионе, пишут «Дни.ру».
Напомним, что ранее ФСБ России отчитались о прошедших с 21 по 24 апреля операциях по пресечению бандитской и террористической деятельности, сообщает Ura.ru.