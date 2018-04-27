Ещё
ФСБ пресекла ввоз наркотиков и теракт в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФСБ пресекла ввоз наркотиков и теракт в Москве 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РАПСИ
ФСБ сообщила о ряде успешных спецопераций. В Петербурге и Ленобласти пресечен канал поставки наркотиков из Евросоюза в Россию. Установлены организаторы, задержаны шесть членов преступной группировки. Изъята внушительная партия — почти 200 килограммов различных наркотиков, арсенал оружия и шесть автомобилей, оборудованных тайниками для перевозки.
И сегодня же стало известно о нейтрализации крупной спящей ячейки ИГИЛ (запрещена в РФ), которая готовила серию терактов в столице.
По оперативным соображениям спецоперацию решили не откладывать. Подозреваемых задержали в разгар рабочего дня в одном из торговых центров Нового Уренгоя.
"Лег на пол! Руки за голову!"
Информация о том, что пособники террористов могут действовать там, появилась после задержания четверых участников так называемой спящей ячейки ИГИЛ. Которые, считают следователи, планировали серию крупных терактов в московском регионе.
Установлено, что управление группировкой осуществлялось посредством мессенджера Telegram с территории Сирии.
В результате спецоперации задержано 20 человек. Все они работали в магазине строительных инструментов. Сразу по нескольким адресам одновременно провели целую серию обысков.
Изъято большое количество религиозно-экстремистской литературы, многочисленные видеоматериалы, пропагандирующие деятельность ИГИЛ. Специалисты сейчас изучают обнаруженные в ходе обысков средства связи, которые, как установлено, использовались для общения с зарубежными кураторами.
Имевшие место факты участия задержанных в преступных действиях сейчас документируются. Решается вопрос о возбуждении новых уголовных дел террористической направленности.
Вести.Ru: последние новости
Полицейские задержали пьяную женщину-водителя с ребенком в салоне. Видео Подготовка терактов сорвана: ФСБ обезвредила несколько группировок террористов После оправдательного приговора известному адвокату плеснули в лицо кислотой
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп раскрыл свое отношение к России85
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт21
Тотальная нумерация россиян, демонстрация «Корсара» и другие события дня14
Дерипаска согласился выполнить условие США213
Майские пенсии доставят по особому графику93
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение