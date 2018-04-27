ФСБ пресекла ввоз наркотиков и теракт в Москве

ФСБ сообщила о ряде успешных спецопераций. В Петербурге Ленобласти пресечен канал поставки наркотиков из Евросоюза Россию . Установлены организаторы, задержаны шесть членов преступной группировки. Изъята внушительная партия — почти 200 килограммов различных наркотиков, арсенал оружия и шесть автомобилей, оборудованных тайниками для перевозки.

И сегодня же стало известно о нейтрализации крупной спящей ячейки ИГИЛ (запрещена в РФ), которая готовила серию терактов в столице.

По оперативным соображениям спецоперацию решили не откладывать. Подозреваемых задержали в разгар рабочего дня в одном из торговых центров Нового Уренгоя.

"Лег на пол! Руки за голову!"

Информация о том, что пособники террористов могут действовать там, появилась после задержания четверых участников так называемой спящей ячейки ИГИЛ. Которые, считают следователи, планировали серию крупных терактов в московском регионе.

Установлено, что управление группировкой осуществлялось посредством мессенджера Telegram с территории Сирии

В результате спецоперации задержано 20 человек. Все они работали в магазине строительных инструментов. Сразу по нескольким адресам одновременно провели целую серию обысков.

Изъято большое количество религиозно-экстремистской литературы, многочисленные видеоматериалы, пропагандирующие деятельность ИГИЛ. Специалисты сейчас изучают обнаруженные в ходе обысков средства связи, которые, как установлено, использовались для общения с зарубежными кураторами.

Имевшие место факты участия задержанных в преступных действиях сейчас документируются. Решается вопрос о возбуждении новых уголовных дел террористической направленности.