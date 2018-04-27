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Курские полицейские отправили на скамью подсудимых новосибирца за мошенничество
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Курские полицейские отправили на скамью подсудимых новосибирца за мошенничество 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Курские полицейские задержали жителя Новосибирска. Его подозревают в мошенничестве.
По данным правоохранительных органов, жертвой мужчины стал житель Курска 1991 года рождения.
«Молодой человек обратил внимание на объявление о продаже детской машины на популярном интернет ресурсе бесплатных объявлений. Цена на практически новый товар была значительно ниже среднерыночной, поэтому курянин быстро принял решение о покупке и позвонил по указанному на сайте телефону. Собеседник в разговоре подтвердил, что продать машину нужно срочно, а желающих совершить сделку много. Неожиданно мужчина предложил сразу внести предоплату за вещь, чтобы наверняка её получить, и курянин согласился», — сообщает пресс-служба МВД по Курской области.
После того как жертва перевела на счёт мошенника восемь с половиной тысяч рублей, телефон продавца замолчал. Впрочем, довольно скоро полицейские установили, что предполагаемый преступник живёт в Новосибирске.
«Выяснилось, что мужчина причастен к аналогичным преступлениям в родном городе и уже находится под наблюдением местной полиции. По факту мошеннических действий совершённых в отношении жителя Курска было возбуждено уголовное дело. В соответствии с нормами закона фигуранту может быть назначено наказание вплоть до 5 лет лишения свободы», — отмечает ведомство.
Новосибирцы нередко становятся фигурантами уголовных дел, возбужденных полицией других регионов. Ранее НГС писал о судебном процессе в отношении трех сибиряков. Их обвиняют в мошенничестве.
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